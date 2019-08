Río Tala: polémica entre Bronce y Oskoma por contratación de personal en la Delegación

El sábado por la mañana, una serie de publicaciones en Facebook por parte del exdelegado de Río Tala durante el breve interregno de Giovanettoni en el gobierno y actual precandidato a concejal en cuarto lugar de la lisa del Frente de Todos que encabeza Marcos Arana, Gustavo Oskoma, provocó una aireada respuesta del actual delegado de la localidad, Domingo Bronce.

Todo comenzó con un posteo que luego Oskoma borró pero que antes fue capturada y distribuida en diversos grupos de WhatsApp, al punto de que le llegó al propio Bronce. El texto hacía alusión a la contratación de personal por parte de la Delegación municipal del Río Tala.

"El lunes, a partir de las 8 AM, el delegado de Río Tala recibe a todos los delincuentes que quieran un trabajo por decreto municpal en la delegación. Es sólo por estas elecciones, después volverán a sus tareas normales de quedarse con lo ajeno", decía el poste de Oskoma que luego borró.

El precandidato a concejal reemplazó el texto por otros de similares características. "Acá en Río Tala la delegación premia a los delincuentes. Bien, Bronce. La verdad, te superaste", puso en uno y "Acá el municipio da trabajo según el prontuario que tenés" en otro.



El post que Oskoma borró pero que muchos compartieron antes en grupos de WhatsApp.

Consultado en el aire de Sin Galera, el mismo sábado por la mañana, Bronce explicó la situación y se mostró muy molesto por las palabras de uno de sus antecesores en el cargo, lo que atribuyó al calor de la campaña política, y hasta lo invitó a "arreglar las cosas en la calle".

"Ultimamente he tomado dos decretos, que los pedí para dos personas que se lo merecían, una es una chica que está terminando el secundario, que vive con la madre sola, y la puse a trabajar, ocho horas, y otro para un chico que también se lo merecía, que ya había estado, y lo puse para barrer las calles, exclusivamente, y ayer empezó a pintar las columnas de la luz, luego va a volver a barrer", explicó Bronce.

Además, el delegado de Río Tala informó que ese sábado a las 8.00 de la mañana "fue a trabajar alguien que lo mandaron de la Justicia para que haga tareas comunitarias, tiene que cumplir tres horas, yo le tengo que firmar la planilla. Es un chico joven, tiene que ir tres horas por semana durante tres meses".

Luego de las explicaciones, a Bronce se le "salió la cadena" y, sin nombrarlo, apuntó a Oskoma: "Yo tolero, porque más o menos sé de dónde vienen, en la medida en que no me quieran ensuciar, porque sé quién es el que anda hablando, que es un candidato".

"No vaya a ser que se le vaya la lengua y me quiera ensuciar, porque le voy a hacer el curso de pez", dijo el funcionario y graficó: "Usted pesca, saca un pez, un pescado, lo saca para comerlo, entonces le mete el cuchillo en el ombligo y se lo saca en la pera".

"No vaya a ser que esta persona que anda tirando la lengua quiera hacer el curso de pescado, porque yo no voy a ir a boxearlo ni a discutirle. Yo voy a las 5.30 de la mañana, ando caminando por el pueblo, mirando las cosas que tengo que mandar a hacer, y ando solito, si quiere que me espere por ahí y arreglamos las cosas en la calle", señaló.

"Yo nuna he ofendido a nadie ni agredido de forma personal ni inventando cosas. Me parece que se va a llevar alguna sorpresita este gauchito, yo no lo conozco de cara pero ya me lo voy a hacer identificar para encontrarlo por ahí y decirle que me explique las cosas que anda hablando", finalizó Bronce en relación al tema.