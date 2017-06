Río Tala: La mordió el pitbull de un vecino y ahora corre riesgo de perder el brazo por su diabetes

Este miércoles, Josefina Nadal relató a La Opinión lo que le sucedió a su madre, Dora Nélida Lemes, hace 15 días cuando fue atacada por un perro de raza Pitbull de un vecino, que le provocó una fractura de muñeca, además de otras lesiones graves.

"Fue un domingo a las 17.00. Iba a hacer mandados con dos nenitas. Si agarran a esas nenas que son chiquitas... Mi mamá puso el brazo y se lo destrozó. Yo quiero que alguien se haga cargo, si ese perro atacaba a las nenas las mataba", se quejó Nadal.

Y continuó: "En el momento del hecho, las nenas salieron a los gritos, mi hermano estaba a una cuadra de ahí, y vio a las nenas corriendo y gritando que el brazo de la abuela iba de acá para allá, que lo tenía colgando. Sale un primo del dueño del perro y con una maza le da un martillazo, para que suelte a mi mamá".

Dora Lemes fue dada de alta ayer del Hospital. Según su hija, aún le restan al menos seis operaciones para la reconstrucción del brazo. "Imaginate que le arrancó la piel y la carne", explicó y remarcó la gravedad de la herida al ser su madre paciente diabética: "Le cuesta cicatrizar las heridas".

"Cuando fui a la policía de Río Tala, me dijeron que iban a mandar un oficial y un médico legista al hospital para ver a mi mamá. Hasta ayer no fue nadie, estoy esperando", manifesto Nadal, a quien no le habrían tomado la denuncia, y aclaró que la familia dueña del perro prometió tomar recaudos y hacerse responsable del incidente.

"En Tala hay muchos perros de esos. Hay que ser responsables y responder", concluyó la mujer.