Durante la tarde de este viernes, el personal de la comisaría, junto con agentes del destacamento Río Tala, llevó a cabo un importante procedimiento en la localidad.

El hecho ocurrió en la intersección de ruta 1001 y el acceso a Río Tala, los efectivos policiales lograron aprehender a dos individuos, de entre 23 y 25 años, quienes contaban con frondosos antecedentes penales.

Los detenidos abordaron a una mujer, familiar cercano del jefe del destacamento de la localidad, y la golpearon para robarle su motocicleta.

Producto de la agresión, la víctima presentaba lesiones de carácter leves y desde la Unidad Funcional de Investigaciones n.º 7, se dispuso el alojamiento de los aprehendidos en la Comisaría.

