Río Tala: dos hombres golpearon a una mujer para robarle la moto y fueron detenidos
La víctima, familiar del jefe del destacamento de la localidad, fue atacada por dos hombres de 23 y 25 años quienes intentaron robarle su motocicleta. Tras un operativo policial, ambos fueron aprehendidos y alojados en la Comisaría.
Durante la tarde de este viernes, el personal de la comisaría, junto con agentes del destacamento Río Tala, llevó a cabo un importante procedimiento en la localidad.
El hecho ocurrió en la intersección de ruta 1001 y el acceso a Río Tala, los efectivos policiales lograron aprehender a dos individuos, de entre 23 y 25 años, quienes contaban con frondosos antecedentes penales.
Los detenidos abordaron a una mujer, familiar cercano del jefe del destacamento de la localidad, y la golpearon para robarle su motocicleta.
Producto de la agresión, la víctima presentaba lesiones de carácter leves y desde la Unidad Funcional de Investigaciones n.º 7, se dispuso el alojamiento de los aprehendidos en la Comisaría.
