Río Tala: conflicto en un barrio terminó con varios heridos por balas de goma que disparó la Policía

Un episodio de violencia que incluyó heridos con postas de goma disparadas por la Policía ocurrió el domingo antes de las 7.00 de la mañana en la localidad de Río Tala, tras un conflicto de pareja que derivó en la confusa situación en la que vecinos de la zona donde se produjo el hecho tuvieron que ser asistidos en el Centro de Salud.

Según refirieron vecinos del barrio, ubicado en la zona de las vías del Ferrocarril y Las Provincias, pasadas las 6.30 de la mañana la policía llegó convocada ante un conflicto protagonizado por una pareja que ya había tenido situaciones similares.

“Había un griterío bárbaro”, relataron. La presencia de varios móviles policiales provocó que los vecinos salieran a la calle a ver qué ocurría y se produjo un confuso episodio cuando el joven que participaba del conflicto de pareja se escondió en la zona de viveros y la chica que reclamaba por su agresión señaló que se habría resguardado en viviendas de la cuadra.

“Los vecinos estaban mirando y empezaron a disparar”, relataron. Un muchacho que salió a medio vestir recibió perdigones en el pecho; su padre, un hombre mayor de edad, en la mano; otro vecino recibió postas de goma en las piernas; otro, en la cabeza.

Además, un joven que vive a una cuadra y cuyos padres tienen su casa frente a donde ocurría la situación, llegó para ver qué ocurría y en medio de un intercambio con la policía, señalaron vecinos, fue golpeado y recibió un culatazo en el rostro, que lo lastimó sobre el ojo derecho.

“Cuando el muchacho se viene para la casa del papá, porque se estaba armando feo con la policía, se resbaló y cayó, lo agarraron a patadas y ahí le pegaron el culatazo. En eso, la gente empezó a gritar porque le pegaban al pibe y empezaron los disparos con balas de goma”, relató una vecina.

Tuvieron que llamar al 107 para que asistieran a los heridos y hubo varios que fueron atendidos en el Centro de Salud. “Todo el barrio terminó en la salita”, aseguraron. “La policía dijo que la gente había tirado piedras, pero nada que ver, había un montón de patrulleros y no rompieron nada de los móviles”, señalaron desde la zona.

Una mujer se comunicó luego con la Comisaría de San Pedro para quejarse por el accionar policial y según relató a La Opinión las autoridades le informaron que pasarían por el barrio a ponerse al tanto de lo ocurrido y escuchar la versión de los vecinos.

“Le dije que había gente lastimada y me dijo que me quede tranquila, que iba a llamar al destacamento, pidió disculpas y todo, y dijo que en el trasncurso del día iba a ir al barrio a hablar con la gente, pero no vino nunca, todo el barrio lo estuvo esperando todo el día”, reclamó.

Al menos una vecina informó que radicará la denuncia correspondiente porque consideró que lo ocurrido “fue un abuso por parte de la Policía”. En ese sentido, anticipó: “Me dijeron que hoy la Fiscalía por el asueto está cerrada, así que voy a tener que esperar a mañana o si no voy a ir a Prefectura”.