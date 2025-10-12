El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el norte de la región de la provincia de Buenos Aires por fuertes ráfagas de viento.

La ciudad se verá afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre los 35 y 50 km/h, aunque alertaron que algunas ráfagas podrán alcanzar los 75km/h.

Se recomienda evitar las actividades al aire libre y asegurar aquellos elementos que puedan sufrir riesgos.

