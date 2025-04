Esta semana, la rescatista Ivana se comunicó con La Opinión para pedir colaboración para la cirugía de un perro callejero que encontró el sábado pasado tras haber sido atropellado en la vía pública.

“Fue atropellado la semana pasada. Yo lo tengo desde el sábado. No sabemos muy bien, tiene un choque, pero no sabemos si fue un auto o una camioneta. Fue por la entrada de Arcor”, explicó Ivana.

Al llevarlo al veterinario y luego de hacerle una radiografía comprobaron que el perro sufrió una fractura de columna y debe ser operado de urgencia.

La radiografía mostró una fractura en zona de columna.

La cirugía tiene un valor de 300 mil pesos, por lo que Ivana decidió organizar una rifa solidaría para cubrir los gastos. El valor de cada número es de 2 mil pesos y los premios incluyen una bicicleta para niños y un servicio de uñas semipermanentes.

“Lo operan en Baradero cuando tenga la plata. Por eso hago la rifa, porque sola no puedo costear con la cirugía. Sufrió una fractura de columna en la última vértebra lumbar con desplazamiento. Con esta lesión así no va a poder volver a caminar si no lo operan”, indicó.

Aquellos que quieran colaborar con la cirugía pueden comunicarse al número de teléfono 3329 666163.