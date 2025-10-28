Rifa solidaria para recaudar fondos para el Hogar Gomendio
Para costear gastos de reparaciones, el Hogar Gomendio lanzó una rifa con muchos premios. Se sortea este jueves y el precio de los números es de $ 3000. Si querés colaborar comunicate al 3329 403723.
