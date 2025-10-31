La familia de Oriana organiza una rifa solidaria para cubrir los gastos de su fiesta de 15. Cada número tiene un valor de 2 mil pesos y el premio es un perfume Natura a elección. "Hola, subo una rifa que estoy haciendo para que mi hija Oriana tenga una linda fiesta de 15 , ya que no cuento con los recursos suficientes para hacerlo", escribió su madre. En caso de querer colaborar comunicarse al 3329 544119.

