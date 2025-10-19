Hace 9 años Diego Caretta sufrió un accidente de tránsito cuando iba a trabajar en la ruta 9, donde producto del siniestro sufrió la amputación de una de sus piernas y desde entonces utiliza una prótesis.

Ads

Con el tiempo, el hombre, que hoy tiene 42 años y trabaja como albañil, logró volver a caminar y tener una vida normal, pero el problema es que en los últimos meses la prótesis se desgastó y ahora necesita una nueva.

"Me fue imposible recaudar los fondos suficientes y hoy en día son inaccesibles. El costo de la misma es de 5 millones de pesos en adelante”, indicó Diego a La Opinión.

Además, aseguro que tras hablar con diversas personas del área de salud y no obtener respuesta, junto a su familia y amigos, decidió organizar una rifa solidaria para recaudar los fondos necesarios.

Ads

Diego, que además es una persona muy activa en los deportes, ya que practicaba rugby antes del accidente y luego se dedicó al remo adaptado en la ciudad de Buenos Aires y al boxeo, necesita la ayuda de la comunidad para volver a llevar una vida normal.

“La prótesis está rota y ya no funciona correctamente, haciendo que el muñón se lastime y me sea imposible caminar. Realmente es desesperante estar en esta situación siendo una persona activa tanto en lo laboral como en el deporte”, expresó.

Ads

Rifa solidaria para Diego Caretta.

La rifa se sorteará el próximo 29 de noviembre y cada número tiene un valor de 5 mil pesos. Los premios incluyen: un lechón, un cajón de pollo, tres cajas de cervezas, vino en caja sanjuanina, pava eléctrica, parlante Bluetooh, un auricular inalámbrico, un reloj analógico, corta patilla y unas tortas materas.

Interesados en colaborar con Diego pueden comunicarse al número de contacto 3484 703927 o enviar sus donaciones al alias diego.protesis

Puede interesarte