Ricardo Ontivero tiene defensa particular y se apresta a declarar por el asesinato de Vallejos

A más de dos semanas del asesinato de Adolfo Vallejos, ocurrido en Molina y Gardel cuando cuatro persnas fueron a desalojarlo contratados por un vecino con quien la víctima tenía un conflicto por el terreno que habitaba, los cinco acusados continúan detenidos.

Ricardo Ontivero, sindicado como el “instigador” que contrató a los otros cuatro para que desalojaran a Vallejos, cuenta desde el fin de semana extralargo con asistencia jurídica particular de un reconocido estudio penalista nicoleño.

Ontivero se había negado a declarar en la indagatoria a la que lo llevaron al otro día del crimen porque le dijo a la Defensoría que contrataría patrocinio particular y así fue, por lo que ahora se espera que sí declare.

Todo indica que la defensa de Ontivero procurará dejarlo afuera de la carátula de homicidio puesto que, según relatan allegados al detenido, su rol en el suceso se limitaría a haber contratado a un grupo de personas para que desalojen a Vallejos “pero no para que lo maten”.

Los otros cuatro detenidos, por lo pronto, seguirán con asistencia de la Defensoría Oficial y se espera que también presten declaración indagatoria, puesto que en primera instancia, al igual que Ontivero, se negaron a declarar.

Carlos Martínez, Jesús Montaldi, Juan Juárez y Matías Tesey no sólo no dijeron nada ante Fiscalía sino que tampoco dieron detalles de lo ocurrido ante los defensores. Sin embargo, ahora deberán hacerlo para que la Defensoría los asista, puesto que no contarán con patrocinio particular.

Además, la Justicia aguarda las pericias de los teléfonos celulares secuestrados a los detenidos, de donde podrían surgir elementos de prueba relacionados con la contratación por parte de Ontivero, que habría sido pactada a través de un tercero.

Adolfo Vallejos fue asesinado el sábado 13 de mayo cuando alrededor de las 19.30 esas cuatro personas, contratadas por Ontivero, irrumpieron en su domicilio con el objetivo de desalojarlo. En ese marco, recibió un mazazo en la cabeza y un corte profudo en el cuello con un arma blanca que le costaron la vida.