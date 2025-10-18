Este sábado comenzamos el programa repasando las noticias de la semana: licencia de conducir truchas, el conflicto en Hermano Indio, ¿no hay trabajo o no hay trabajadores?, la visita de la influencer Sofía Agustina, la inauguración de los cinco escalones en las Escaleras de la Misericordia, entre otros temas.

Ads

Tras la encuesta de La Opinión & Sin Galera ¿no hay trabajo o no hay trabajadores? y en ese marco hablamos con Lorena Ludueña de la Oficina de Empleo Municipal para saber más como está la situación laboral en la ciudad y como funciona la oficina.

El periodista Rafael Flaiman explicó qué pasó con el remate de la Clínica San Pedro que tuvo lugar durante la ultima semana.

Ads

Regalamos los premios del Día de la Madre, órdenes de compras en VVZ , bazar y regalo y pastas de El Tete. La primera ganadora fue Graciela que contó la emotiva historia de su mamá. La segunda en ganar fue Viviana Pérez que decidió homenajear a su abuela y finalmente, el tercer ganador fue Abel …

Hablamos con Marcos Arévalo, cuyo padre de 90 años, Juan Carlos, debió ir a la Justicia, que falló a su favor, por un conflicto familiar por su vivienda.

Ads

Los Amigos de La Opinión, que esta semana regalaron una bicicleta a José Luis, lo hicieron otra vez y donaron 203 mil pesos a la familia que esta semana sufrió el incendio de su casa, ubicada en Molina 650, en el barrio Villa Igoillo.

El móvil arribó a la casa de Fabiana para hacer la entrega del sobre con el dinero y charlar con ella. “Soy fuerte y voy a seguir siendo fuerte”, expresó la mujer.

El médico cirujano Horacio González Moccia habló en el programa tras realizar la primera cirugía de reconstrucción de mama en el Hospital Privado Sadiv.

Ads

“La idea es que se pueda hacer, que se pueda hacer de forma segura”, comentó.