Este sábado comenzamos el programa repasando todo lo que pasó en San Pedro durante la semana: casos de inseguridad y estafas virtuales, la detención del estafador QR y mucho más.

En el estudio de Sin Galera recibimos al secretario de Servicios Públicos Adrián Devito, que respondió a todas las preguntas de Lilí y la audiencia.

El móvil llegó a la nueva sucursal mayorista de La Jabonera, ubicada en Pellegrini al 2500, por el concurso: “¿de qué llenarías tu bidón?”. Además, recorrimos las góndolas para conocer los precios de todos los productos.

El periodista de Rosario que investigó los casos de avionetas Narco, Rodrigo Miró, comentó en el programa sobre cómo fue que comenzó y llevó adelante su investigación sobre el tema.

En el marco de una investigación sobre la crisis del 2001 y el Club del Trueque, las estudiantes de la escuela Normal, Ana Costa y Rosario Cagnoni llegaron a la redacción de La Opinión & Sin Galera para contar cómo se desarrolla el trabajo y cómo pude hacer la comunidad para ayudarlas.

El ganador del Casting de movileros de esta semana fue Rodolfo Sosa, que tras su magnifica cobertura durante el domingo de elecciones del 7 de septiembre, se llevó ravioles para 4 personas de El Tete.

Por otro lado, la ganadora de la cena para dos en La Delfina Restó fue Susana Taurizano y quien se llevó el bidón de la nueva sucursal mayorista de La Jabonera fue Natalia. ¡Felicidades para todos!

