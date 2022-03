Revelan el circuito de la coima de Camioneros: quiénes y adónde iban a retirar la plata

El conflicto entre la empresa Rey Distribución y el Sindicato de Camioneros tuvo esta semana una de las novedades más importante en relación a la causa penal que investiga la Justicia por “pedidos de coima”, cuando la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui ordenó detener a Maximiliano Cabaleyro y a Fernando Espíndola, dirigentes regional y local, respectivamente, del gremio de los Moyano.

Para dictar la orden de detención, que fue apelada y espera resolución en Cámara, la jueza consideró los elementos probatorios que reunió en la investigación de la causa la fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7. Entre ellos hay videos que forman parte de la tarea “de inteligencia” que hicieron los Rey para denunciar la extorsión de la que eran víctimas.

Este jueves, en Radio Cuarentena, Gustavo Rey reveló parte del contenido de esa tarea y sorprendió al relatar cómo, dónde y quiénes se ocupaban de retirar el dinero que les pedían a cambio de dejarlos “trabajar tranquilos”.

“Lo máximo que llegaron a pedir fue el último pago, más de 800 mil pesos a cambio de trabajar”, contó Rey y reveló: “Eso está en la causa, porque están depositados los cheques”.

El empresario dijo que fue “algo muy frío lo que hicimos” porque en medio de la situación fueron “recolectando pruebas y armando” los elementos que luego presentarían como parte de la denuncia penal.

“La plata nosotros la llevábamos a un lugar físico donde había una persona que hacía de mediador”, relató y reveló: “Está el video, que la van a retirar en una mochila este chico Franco, que es delegado en Grupo Caso, y Espíndola”.

“Los cheques los vino a buscar acá el delegado de la Coca junto con el delegado de Mocoretá, la distribuidora de gaseosa. Ellos dos vinieron a retirar lo cheques”, contó además.

Rey Distribución forma parte del Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), un grupo “constituido por empresarios, contadores, abogados que quieren que el país cambie y no se siga con estas modalidades”, según describió el propio Rey. Por ello contaron con el patrocinio de la abogada Florencia Arietto para el desarrollo de la causa penal que tramita en la fiscalía de Viviani.

Rey destacó la tarea de la fiscala: “Nos devolvió el ánimo, las ganas, la dignidad. Yo le dije que era de gusto hacer la denuncia y ella me dijo que su trabajo lo hacía como correspondía y que había jurado para ser fiel a sus principios, a los principios de la ley y que aunque no lo siguiéramos nosotros ella lo iba a hacer porque era una causa pública. Me dio un poquito de esperanza y veo el enorme trabajo que ha hecho. También estamos agradecidos de la jueza”, dijo.

“No estamos contentos”, sostuvo Gustavo Rey y reflexionó: “Quisiera que recapaciten y vuelvan a la normalidad, que esto no se puede hacer, que entiendan que estas son cosas que no corresponde. Nosotros la pasamos muy mal y creo que ellos también, más allá de la bandera que hoy levantan”.

Apenas uno de sus colegas lo llamó por el tema. “Y, tienen miedo”, consideró y agregó: “No los culpo, eh”. En ese sentido, dijo: “Con el miedo nos ganan y lo que queremos es que gane la verdad. No estamos contentos con esto que pasó, ojalá no nos hubiese pasado y la empresa se hubiese desarrollado con total normalidad, nadie lo buscó”.

“Ellos vienen y te dicen tenés que ponerlo a fulano, es un círculo vicioso, son los mismos que terminan en uno u otro lado. Vienen y te dicen a este lo sacamos de allá porque tuvo un problema, metémelo acá. Los empresarios son obligados a comprarse ese problema porque si no no sabemos qué puede pasar”, reveló.