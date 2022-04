Reunión por los caminos rurales: Victores se metió en la interna del Gobierno

En medio de las críticas y las claras diferencias que mantienen el Gobierno nacional y el campo, que se trasladan también al ámbito local, un reclamo por el estado de los caminos rurales sirvió para que aparecieran las quejas y una marcada posición ante la gestión municipal.

El miércoles, dirigentes de la Sociedad Rural San Pedro se reunieron con el secretario de Servicios Públicos, Ariel Álvarez, para dialogar sobre el estado de los caminos rurales, que según la entidad “están destruidos”.

Sobre el encuentro habló Raúl Victores, quien señaló a “alguien de más arriba” que toma decisiones por encima de quien debería hacerlo y perjudica al sector.

“Subestiman mucho al sector productivo”, dijo Victores en el aire de E Reporte de la Tarde y agregó: “Eso es lo que se pude ver por la falta de atención y la falta de importancia que les dan a los caminos rurales”.

“Hemos tenido un trabajo semana a semana con Ariel Álvarez, pero hay veces que Ariel queda cortado porque hacia arriba no hay resultados, las máquinas están rotas y se destinan los fonos para otra cosa”, afirmó el dirigente rural.

“Estamos preocupados porque está para salir la cosecha y no hay caminos, hoy hay sendas”, advirtió y agregó: “En la reunión le pedimos al secretario que contraten máquinas y se comprometió a solucionar el problema cuanto antes”.

“El campo en el partido de San Pedro produce un valor similar a dos presupuestos municipales y eso no les preocupa mucho, vemos la predisposición de sólo algunos funcionarios, pero para arriba no pasa nada”, aseguró Victores.

“Los camino están destruidos, sumado al clima, los caminos se usan, no se los han mantenido y se dañaron, se han priorizados otras cosas, hace rato que los caminos rurales esta olvidados en las distintas administraciones municipales, pero la red vial la cobran y es una de las tasas con mayor recaudación, estamos preocupados y molestos”, señaló.

“Esto no lo podemos permitir”, aseguró y sostuvo que “Ariel Álvarez queda bloqueado, hay otra voces que le ganan la partida y por más esfuerzo que ponga no puede, y si las autoridades no se ponen los pantalones, esto va a salir mal”.

“Creo que ha llegado el momento de asumir las responsabilidades”, finalizo el referente de la Sociedad Rural en El Reporte de la Tarde tras la reunión.