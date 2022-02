Reunieron el dinero para los anteojos del niño que perdió la visión de un ojo por un gomerazo

Tras la campaña solidaria para reunir fondos, la familia del niño que perdió la visión de un ojo producto de un gomerazo que recibió cuando jugaba hace más de 4 años en la zona del campito de Paraná informó la buena noticia en El reporte de la tarde.

Publicidad

Finalmente, lograron reunir la suma de dinero que pagarán en concepto de honorarios por la adaptación de los dos pares de lentes que la clínica Marceillac Oftalmología se ofreció a donar. La obra social no cubría los casi 200 mil pesos que salían.

“Junté para el doctor, porque lo otro me lo donó. Quería agradecer, a las chicas de Huincaló, gente que me transfirió que no los conozco, a la familia, a la gente de Baradero”, explicó Mercedes Luna este miércoles por la tarde.

Ahora la familia espera poder concretar la adaptación de los lentes, que estarán listos, si todo sale bien, la próxima semana. “La semana que viene creo que estará con los anteojos, ya está, no me transfieran más nada, ya no la necesito, ¡gracias!”, agregó luego.

El niño cumple 13 años en los próximos días y lleva más de 4 sin poder ver de un ojo. “Va a ser un gran regalo”, aseguró su mamá.