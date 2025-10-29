Este miércoles, las esquinas que cruzan por las calles Salta y 25 de Mayo amanecieron sin las señaléticas que marcan sus nombres y esto se debe a que comenzaron a colocar la nueva cartelería vial sobre ellas.

Los trabajos de renovación empezaron por calle Salta, desde Juan B. Justo en sentido hacia Boulevard Paraná.

Al finalizar esta calle, desde el área de mantenimiento aseguraron que continuarán con la labor sobre 25 de Mayo.

Las obras comenzaron este miércoles.

Rafael Medina, encargado del operativo, aseguró que la obra retoma ‘’después de casi un año'' porque ‘’no llegaba la cartelería''. Además, pensando a futuro, agregó que las próximas calles que reciban esta renovación “dependen del secretario Adrián Devito”.

Aseguran que antes del fin de semana estarán colocadas las nuevas señaléticas sobre Salta y 25 de Mayo.

También aseguró que el trabajo finalizará esta semana y que en algunas esquinas no habrá señalización de calles transversales porque “todavía no llegaron”.

En septiembre del año pasado, las primeras señaléticas habían sido colocadas a lo largo de calle Mitre con este nuevo diseño.

