Rescatistas piden colaboración para perrito galgo
Rescatistas escribieron: "Hola, él es galgo. Hoy lo llevamos al veterinario porque hace dos días está levantando 40 de fiebre. No se sabe que tiene. Hoy le inyectaron Doxiciclina, florixin, buscapina y vaselina líquida. Está muy mal, está entre la vida y la muerte. Puede tener una lesión intestinal o una patada. No se sabe, suponemos porque no nos dan los resultados, con la fiebre no sabemos de qué es la fiebre. Mañana tenemos que volver al veterinario, pero no tengo para la consulta. Hoy me cobraron 35 mil pesos y pague yo 20 mil de mi plata, quedé debiendo 15 mil. Hay que hacerle una placa con suma urgencia, me dijo el veterinario, para así sabemos que tiene y lo podemos salvar. Si querés colaborar el alias es bella.zaina10. Todos por galgito pasamos comprobante de pago".
