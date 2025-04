Natalia oriunda de Río Tala y rescatista de felinos, se comunicó este viernes por la tarde con La Opinión para pedir ayuda por el rescate de un gatito que se encuentra atrapado desde hace varias semanas en un edificio ubicado en Mitre al 150.

“Este gatito es un gato que no pudimos rescatar. Nacieron en las oficinas de Mitre 150. Toda su familia fue adoptada y él se asustó y no pudimos sacarlo. Ahora en esas oficinas no hay nadie", comentó la rescatista.

Además, Natalia agregó que ya cuentan con una jaula y una persona dispuesta a darle tránsito, pero el felino no se deja atrapar.

Por lo que, tras varios intentos fallidos, la rescatista pide la ayuda de algún vecino de la zona que esté dispuesto a colaborar con el rescate.

“Es en esta manzana de Pellegrini, Mitre y 9 de Julio. Anda por adentro. Necesitamos algún vecino que lo vio y ande por su casa, que nos permita colocar una jaula para atraparlo”, pidió Natalia.

Por el momento, el gatito continúa atrapado en el lugar. Interesados en ayudar comunicarse al número de teléfono 3329 30-0159.

“Queremos capturarlo. Necesitamos sacarlo de ahí y que conozca lo que es el amor y tenga una familia como se merece y como lo consiguió su mamá y hermanos”, finalizó Natalia en un posteo en sus redes sociales.