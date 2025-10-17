Un lobito de mar o ejemplar juvenil de lobo marino fue rescatado en el puerto de San Pedro este jueves por la noche por una familia que reside en la zona, que dio aviso a las autoridades para devolverlo a su hábitat.

Una rescatista de animales llamó a Bomberos, que derivó el caso a Defensa Civil para la intervención. Como en el cuartel de voluntarios se desempeña el veterinario Alejandro García, que ya había participado del rescate de un animal similar años atrás, también lo convocaron.

De la misma manera, habían sido puestos en conocimiento las autoridades de Prefectura y el naturalista Enrique Sierra, que colaboró con la situación.

El lobito de mar fue rescatado en el puerto.

García confirmó que se trataba de un lobito de mar, por lo que desde el área municipal que conduce Fabio Giovanettoni acordaron con la Dirección de Fauna provincial la derivación a la Fundación Temaikèn.

"Los chicos de Defensa Civil le arrimaron pescado para que comiera y pasado el mediodía se autorizó el desplazamiento del animalito a Temaikèn", informó Giovanettoni a La Opinión.

En la fundación que se dedica a la protección y conservación de especies el lobito será preparado para su restitución al mar, en el oceanario Mundo Marino de San Clemente del Tuyú, cuando esté en condiciones.

Aunque no es habitual, suele suceder que eventualmente aparezcan lobos marinos en cursos de agua dulce, generalmente porque salieron en busca de alimentos o para evitar predadores.

