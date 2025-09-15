Personal de Bomberos Voluntarios, entre ellos el veterinario Alejandro García, rescataron este domingo por la noche a una gatita llamada Loli que había quedado enganchada en las rejas de la casa donde reside junto a sus dueños.

El hecho tuvo lugar en un domicilio ubicado en la esquina de las calles Perón y Almafuerte, donde alrededor de las 20.30 la familia llamó al cuartel de Bomberos para requerir asistencia, ya que no podían rescatar al animal por sus propios medios.

El momento en que el veterinario asistió a la gatita.

Tras varios intentos por sacar a la gatita sin ocasionarle una herida mayor, los bomberos y la familia decidieron avisar al veterinario para que comprobara el estado de salud del animal y de ese modo concretar el rescate.

“Estuvo muchas horas gritando de dolor, mordía la reja del dolor y los pobres bomberos mirando y no se animaban a bajarla porque no sabían cómo estaba”, indicó una vecina que pasaba por la zona a La Opinión.

Finalmente, ante el arribo del veterinario, Loli recibió asistencia médica y pudieron bajarla de la reja donde había quedado atrapada.

“Pensábamos que se iba a morir, pero según el veterinario no tocó ningún órgano. Se había enganchado la piel, por eso pedía un cuchillo, pero al final no fue necesario. Le puso anestesia enseguida y la sacó sin que le duela”, finalizó la vecina, que registró el momento del rescate.

