Reporte ciudadano: “Es hora de parar con la represión y la censura nocturna”

Rocío envió un mensaje para reflexionar sobre lo sucedido este fin de semana: “Ante todo quiero decir que estoy realmente conmocionada por lo que pasó. Elijo creer que es obra del destino, como consuelo. Dicho esto quiero hacer un descargo como ciudadana, quiero hablarle de esta realidad que estamos viviendo y que no podemos ocultarla mas.

Ya no se puede sostener el discurso del cuidado sanitario porque todo se ha desbordado. Los pibes y las pibas quieren salir, eso no es algo q se pueda parar con un decreto, está en la esencia del adolescente romper las reglas, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Es hora de parar con la represión y la censura nocturna porque como seres sociales, hemos construido gran parte de nuestra experiencia en las noches, en salidas con amigos y amigas, dentro de los boliches y bares.



Hay que contener a nuestros pibes y una de las formas podría ser incentivando a que se queden en nuestra ciudad y no que salgan a la ruta, porque no seamos ilusos, los pibes y las pibas toman, y eso es un riesgo. Creo necesario aclarar que ante todo hay que concientizar para lograr que esas acciones inconscientes no pasen, pero no podemos tapar el sol con una mano. Solo eso. No quisiera q sigamos lamentando muertes de criaturas. Gracias por su atención.



Saluda Atte.

Rocio”.