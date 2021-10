Reporte Ciudadano: el mantenimiento en el cementerio “es vergonzoso”

Una mujer acercó su reclamo a La Opinión: “No sé si la gente no va o no se da cuenta, esto es la Mutual de Agricultura y Ganadería. Anteriormente se la llamaba Junta de Granos, entre comillas, es privado. Hay una claraboya rota grande en el techo hace tiempo, nadie la arregla, mantenimiento 0. Cuando llueve entra agua. Ponemos flores, se ensucian, también hay pájaros; ¿quién se hace responsable?. Nosotros abonamos una cuota. Por favor, no hagamos oídos sordos a este tema, es vergonzoso.”