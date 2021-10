Reporte ciudadano: ¿cómo puede ser que no quede una veterinaria de turno?

#150 se comunicó con La Opinión: “Anoche tuve un problema con mi perrito, me recorrí todas las veterinarias llamando a todos los números, sean fijos y celulares y NINGUN VETERINARIO contestó. ¿Cómo puede ser que no quede una veterinaria de turno o alguno particular es su casa al menos?. Me responden que solo los fines de semana hay de turno, entonces los días de semana que se mueran los animales tranquilos, ¿no?. Qué mal que estamos. Me fui hasta la casa de gente que trabaja en el refugio, anduve hasta la una de la mañana en moto”



