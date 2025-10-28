Reportan que hay palos caídos en la bicisenda camino a la escuela 27
Una abuela de un alumno reportó: “Hola, buenos días. Hay dos palos caídos en la bicisenda de la escuela 27 y los chicos que van en bici tienen que agarrar por la ruta. Y pregúntele al ´al señor intendente´ si es tan amable de arreglarla un poco porque está toda destruida. Muchas gracias".
