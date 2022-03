Repercusiones tras la denuncia por malos tratos en el Registro Civil

La semana pasada una mujer relató a La Opinión la odisea que vivió junto a sus dos bebas de 2 años y 9 meses cuando se dirigió al Registro Civil para solicitar una copia de las partidas de nacimiento de las menores.

Publicidad

La joven contó que fue maltratada por dos empleados del organismo provincial y aseguró que no es la única que recibió ese destrato. En la nota publicada por La Opinión los comentarios y relatos de otras víctimas se multiplicaron.

“Es una vergüenza, tendrían que firmarlas para que hagan algo”, comenzó diciendo Cecilia en el portal de La Opinión para luego completar: “gente que es mayor que a veces no entiende las tratan peor que a un animal. Si no están capacitadas para atención al público que dejen a gente joven y capacitada”, se quejó.

Daniela, por su parte, señaló: “Qué feo es que te traten así, uno no va a pedir limosna va porque necesita los papeles”. Mari, que se sumó a los comentarios, propuso: “Hay que limpiar a todos el personal, qué esperan las autoridades. Poner gente con ganas de trabajar. Levantemos firmas”.

“23 años que vivo en San Pedro, de todas las oficinas públicas que he conocido, es la del registro civil la peor de todas”, escribió otra mujer y un hombre completó: “Siempre eligen gente agria para atender”.

“Doy fe de lo que le pasó a esa chica. Yo soy una persona adulta con casi setenta años. Fui por una consulta y una empleada desubicada con un carácter de mierda no me dio respuesta. Mira que por una consulta voy a hacer una cola con más de 30 personas. Esa empleada soberbia y mal educada no debería estar en ese lugar”, sostuvo Jorge.

Todos los comentarios y repercusiones pueden leerse en la Fan Page de La Opinión Semanario: