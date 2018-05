Rendición de Cuentas: Para el gobierno, el déficit es por las obras ejecutadas

El Concejo Deliberante analiza la Rendición de Cuentas del ejercicio 2017 que será aprobada a fin de mes por la mayoría absoluta oficialista que Cambiemos tiene en el cuerpo y que le alcanza para lograrlo. Aun así, los análisis que publicó La Opinión y algunas consideraciones que hicieron desde la oposición generaron debate, que no sólo se replicó en el “Círculo Rojo” de quienes miran el devenir político, sino también en el común de la gente.

En ese marco, el secretario interino de Economía y director de Rentas, Hernán Abatángelo, remitió algunas consideraciones para el análisis que dan cuentas de la posición del gobierno en el debate. Parte de la información que facilitó fue solicitada por La Opinión a fines del 2017 cuando cerró el ejercicio y fue remitida la semana pasada.

Ante la consulta acerca de por qué se pasó de un superávit anunciado por el intendente en 2016 de 16 millones a un déficit superior a los 100 millones de pesos, Abatángelo respondió: “Porque 2017 fue un año cuyo eje de gestión fue llevar a adelante obras que le solucionen la vida al vecino y se invirtió $ 90 millones en bienes de dominio público y $ 15 millones en otros bienes de uso para poner en marcha un municipio que en 2015 estaba destruido”.

El detalle de esa inversión contiene más de 6 millones de pesos en la obra de extensión de agua potable, que había comenzado con un monto similar en 2016; 9,5 millones de la puesta en valor del paseo costanero, que también tuvo un monto similar el año pasado; 21,8 millones de desagües pluviales para el sector sur; alrededor de 36,5 millones para las obras de pavimentación en barrios; otros 6 millones para la “puesta en valor de la zona ribereña”; y 7 millones para la “ampliación integral del sistema de videovigilancia”.

Además, compraron “máquinas, herramientas, vehículos, muebles y útiles, equipos de computación y de comunicación” por otros 15,3 millones, que suman al monto total de “inversión en bienes de capital” de 105.786.523,10 pesos, en su mayoría proveniente de fondos afectados para ese destino.

“En 2015 sólo fue de $ 1.755.947 y en 2016 fue de $ 29.205.922”, detalló y agregó: “Es importante ver esta inversión ya que se recibió un Municipio cuasi destruido que hubo que recomponer”.

Como destacó el intendente, Cecilio Salazar, cuando anunció las obras que solicitó para 2018, Abatángelo recalcó que San Pedro está ubicado “como el primer municipio en cumplimiento de obras de la Provincia de Buenos Aires 2016 y 2017” y consideró que “es por ello que la Provincia seguirá enviando fondos para más obras que le solucionan la vida al vecino”.

“Respecto a tasas y servicios hay que tomar en cuenta desde dónde partimos. Hospital parado, servicios no prestados, sin equipos de computación ni comunicación, etc., etc.; es un proceso de cuatro años de gestión”, señaló el funcionario, que pidió “tomarlo como una secuencia y no como una foto a un momento”.

“Es importante destacar que de un Municipio ‘no sustentable’ en 2015 donde los Ingresos Corrientes eran menores a los Gastos Corrientes, durante 2016 y 2017 lo hemos transformado en un Municipio sustentable donde los Ingresos Corrientes son superiores a los gastos corrientes”, dijo Abatángelo.

Por último, consultado acerca de si la decisión política respecto al manejo de las finanzas tendrá correcciones este año y cuáles son las partidas que considera que deben ajustarse, el funcionario indicó: “El eje de gestión de 2018 es el saneamiento de las finanzas municipales. Principales tareas: control del presupuesto mensual y comunicación a cada responsable, revisión de conceptos pagados por retribuciones pagadas al personal, con una pauta laboral acorde a la realidad del municipio”.