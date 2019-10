Remises truchos: la agencia en la que trabajaba un auto secuestrado dio su versión

A pesar de que el informe policial inicial decía que el Chevrolet Astra secuestrado la semana pasada cuando se detectó que era robado y que tenía patente falsificada "hacía las veces de remis particular haciendo viajes a conocidos", La Opinión confirmó que el coche pertenecía a una agencia de remises, aunque no estaba habilitado como tal, y que la remisería tampoco estaba en regla.

El automóvil era parte de la flota disponible de una agencia denominada GEO, ubicada en Güemes 116 que en su vidriera exhibe constancias de inscripción en AFIP y Arba, más un cartel que indica que comenzaron el trámite para obtener la habilitación municipal, pero que no está habilitada ni podría estarlo jamás porque su ubicación no cumple con lo previsto en la ordenanza que regula la actividad, que establece que debe estar a no menos de 200 metros de una parada de taxis.

Así, el gobierno municipal denegó la habilitación en virtud de un informe de la Dirección de Planeamiento que se basa en la ordenanza que estipula esos 200 metros de distancia con la parada de Taxis, ubicada a menos de 100 m, en Balcarce y 25 de Mayo.

La titular de la agencia estuvo en la redacción de La Opinión y contó que decidió poner la agencia de remises con el dinero que su hijo recibió como indemnización tras ser despedido de una fábrica y que entre el personal que presta servicios hay otros exempleados de empresas locales que compraron autos para trabajarlos como remis tras correr la misma suerte.

Dijo que su plan inicial era instalar la agencia en la zona del Fonavi, pero que en la Dirección de Planeamiento le informaron que allí no podría habilitar, por lo que empezó a buscar otro local, hasta que dio con el de Güemes 116.

Aseguró que una empleada del área que conduce Agustín Vaca le dio el ok respecto de esa ubicación y que hasta el propio funcionario elevó un dictamen favorable, que luego fue rechazado por el director de Rentas, Hernán Abatángelo, porque la distancia respecto de la parada de taxis lo impedía.

Aunque la resolución que denegó la habilitación tiene fecha del 15 de mayo y la advertencia de que si se detectaba funcionamiento dentro de los siete días subsiguientes habría clausura, la agencia siguió y sigue funcionando.

Incluso en las últimas semanas hubo inspecciones en el local, luego del caso de un Fiat Siena robado que trabajaba como remis sin habilitación para una agencia que tampoco estaba habilitada, en la que requirieron la situación de los vehículos disponibles.

La propietaria adelantó a La Opinión que solicitará formalmente un resarcimiento por parte de la Municipalidad porque entiende que al darle el consentimiento verbal respecto de la posibilidad de abrir la agencia en ese espacio le hicieron invertir un dinero que ya no puede recuperar. “Cuando me devuelvan la plata, buscaré otro local”, aseguró.