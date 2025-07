Una vecina reportó: “Yo le quería comentar el tema de los remises. Yo vivo en La Tosquera y cuando tomo un remís de ahí del puerto hasta La Tosquera me cobran $ 8.500, a veces 10 mil pesos y del Puerto al Banco Nación cobran $ 3.500 y es la misma distancia. Para La Tosquera es más cerca, de hecho. Es un disparate lo que te cobran. Yo sé lo dije a un remisero y lo que me contestó fue que por las calles. No sé, ¿pero qué culpa tenemos nosotros?”.

