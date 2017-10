Regresan los deportistas sampedrinos que participaron en los Juegos Bonaerenses 2017

Para la noche del miércoles, aproximadamente a las 21 horas, se espera que llegue a la ciudad la delegación “Roja y Negra” que participó en Mar del Plata dela final de los Juegos Bonaerenses 2017.

En el último día de competencias, donde había esperanza de obtener más medallas en Caminata y Atletismo especial, no se dio y el podio sampedrino se cerró con la obtención de 10 medallas, una menos que en la edición 2016.

La única medalla de oro fue obtenida por Santiago Gómez en Lanzamiento de Bala especial; las medallas de plata fueron obtenidas por Cristian Marsilli en Natación sub 16, Alisa Páez en Patín Artístico, Marcos Paladini en Pentatlón, Guadalupe Benítez en Salto en Largo intelectua, Lucía Espinoza en Lanzamiento de Bala intelectual A y Camila Manchone en Velocidad 100 metros no vidente.

El bronce fue obtenido por Lucía Oviedo en Canotaje, Martina Maroño Velocidad visual Sub 16 y Mijael Shiros que fue tercero en Natación libre intelectual Sub 13.

De la edición anterior, quienes repitieron la obtención de medallas fueron: Cristian Marsilli, Camila Manchone y Martina Maroño.

El municipio ganador fue La Matanza con 34 medallas de oro, 17 de plata y 21 de bronce; 2do. fue Florencio Varela con 30 de oro, 11 de plata y 3 de bronce; y tercero fue General Pueyrredón que obtuvo 20 medallas de oro, 13 de plata y 12 de bronce.