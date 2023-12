El posteo que la Municipalidad hizo en redes sociales donde se presentaban fotos del pesebre viviente que tuvo lugar el pasado jueves en el Centro Cultural Abelardo Castillo desató una gran cantidad de comentarios por parte de allegados al Refugio San Pedro.

Es que la organización proteccionista de animals vio suspendida su celebración luego de que las autoridades alegaran que el lugar no se encontraba "en condiciones" aptas para su utilización.

“Para el pesebre sí se podía pero para recaudar fondos para los perritos no porque supuestamente no está apto para un evento. No se entiende”, se quejó Claudia en las publicaciones.

Sabrina se sumó y dijo: “Que la iglesia aporte de sus ofrendas al Refugio ahora entonces. ¡Qué vergüenza!”, a lo que Cristina le contestó: “No lo sé, pero que donen su diezmo al Refugio San Pedro vamos a ver cómo son de cristianos ya que la Municipalidad les quitó esa posibilidad”.

Finalmente, Marisa concluyó:“O es para todos sí o para todos no. No han sido justos. Si el Centro Cultural se llueve o está en mal estado. O es sí o es no. Lamentablemente no se vio lo que es justo, y el Refugio se quedó sin su fiesta y sin recaudar fondos a 48 horas del evento”.