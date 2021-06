Redujeron los restos de su madre en el Cementerio y no le avisaron: “Me dijeron que no había nada, que se desintegró”

“Es una crueldad lo que hicieron, quiero respuestas, quiero la verdad, quiero saber qué hicieron con mi madre”, dijo Micaela Maneiro, una mujer que reclamó porque en el Cementerio redujeron los restos de su mamá fallecida hace 10 años pero le aseguraron que en la tumba “no había nada” y que el cuerpo se había desintegrado por completo.

Publicidad

María Cristina Fernández falleció hace 10 años y estaba sepultada en el deominado sector 35, perteneciente a la Municipalidad, donde su familia había alquilado y pagó durante todo este tiempo hasta que hace dos meses venció el contrato y ya no podían renovar.

El domingo su hija Micaela fue al cementerio y se encontró con que la tumba de su madre ya no existía. Habían reducido el cuerpo sin avisarle. Cuando preguntó dónde estaba, le dijeron que se había desintegrado y que al momento de la reducción no encontraron nada. Ni restos del cuerpo ni del ataúd. Nada.

“Era una mujer de contextura grande, pesaba 120 kilos, no puede ser que se haya desintegrado, como me dijeron, y que no haya huesos ni cajón ni nada, no puede ser así”, se quejó Maneiro y aseguró:

“Yo jamás abandoné la tumba de mi madre. Si estaba para sacar, la obligación es avisarnos, notificarnos, que un familiar esté presente”.

La mujer dijo que en el Cementerio la atendió “una chica” que le dijo que “se olvidaron, que se le pasó notificar, me pedía perdón” y reclamó: “Con eso me van a arreglar, yo quería poner sus restos con los de mi abuelo y mi tío para que descansen ahí, quiero saber dónde está mi madre”.

Los restos de María Cristina Fernández están en el sector donde se sepultan a los fallecidos con COVID-19, zona donde hubo que cavar nuevas fosas y reducir cuerpos ante la cantidad de óbitos. “Dicen que no tienen lugar por eso están sacando. Ellos hicieron algo con los restos de mi madre y yo quiero respuestas”, aseguró Micaela Maneiro.

Consultado por La Opinión, el director del Cementerio, Américo “Cacho” Quintana, explicó que “el cuerpo estaba desintegrado totalmente”.

“Según los empleados mas viejos, a ellos les ha pasado otras veces. Para mi algo fue algo insólito”, dijo Quintana y explicó que la reducción de los restos de María Cristina Fernández se produjo el 15 de junio pasado.

“Se intentó hacer una reduccion del cuerpo de la señora y la sorpresa fue grande para mi porque no se encontró nada de los restos, léase huesos, dentro de la tumba. Enseguida dejé constancia en la planilla donde se registran estas cosas”, detalló el director del Cementerio.

“Para mí es algo nuevo e insólito. También le comenté al secretario, (Ariel) Álvarez lo que nos había pasado, que no había restos”, agregó Cacho Quintana.

“No todos los familiares van a presenciar esos momentos. La señora dice que nadie le comentó que se iba a hacer la reducción, pero para la gente del Cementerio estaban notificados”, informó el funcionario y agregó: “En mi caso, yo hubiera querido que estuvieran presentes, y más con un caso como ese”.