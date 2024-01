La reducción del servicio de colectivos de la linea Evhsa generó malestar entre los diferentes ciudadanos que se vieron ante la imposibilidad de viajar debido al colapso de los transportes.

Y es que, Vercelli, la empresa dueña del transporte público que viaja diariamente a las localidades redujo la frecuencia debido a la quita de subsidios dispuesta por el Gobierno nacional.

Cristina, una jubilada que aún debe viajar diariamente desde Gobernador Castro a San Pedro a trabajar contó en Sin Galera cómo es lidiar a diario con un reclamo que lleva más de 15 años sin ser escuchado.

“Siempre hubo problemas con el colectivo de Gobernador Castro”, señaló la mujer que además indicó que lo que necesitan los vecinos es que “haya dos colectivos” en el horario de las 8.00, ya que es el momento más concurrido porque la gente “viaja a trabajar” y “al banco”.

“Con que haya dos colectivos, los lunes, miércoles y viernes ya está. Por lo menos para la gente que va al cajero, al hospital, a trabajar. Yo no digo todos los días porque la verdad que no sé qué pasa con la empresa y capaz que no puede todos los días, pero aunque sea tres veces por semana que haya un refuerzo”, concluyó la jubilada.