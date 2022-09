Recuperó su bici robada gracias a un vecino: “La estoy pagando, le súper agradezco”

Antonella, una joven mamá, fue víctima del robo de su bicicleta cuando hacía mandados con sus dos hijas el lunes. Como aún está pagando en cuotas el rodado, hizo conocer su preocupación en redes sociales y el reporte que publicó La Opinión dio resultados.

Un vecino detectó al sospechoso y recuperó la bici, que había sido sustraída de la vía pública. “Cuando me di vuelta no estaba más, yo la uso para llevar a mis nenas al jardín, me quedé a pata”, había lamentado Antonella.

“Estaba acostado, súper deprimida, cuando recibí el llamado”, contó este miércoles en Radio Cuarentena para agradecer el accionar generoso del vecino, de nombre Catriel. “Me acuerdo que ahora tengo la bici y lloro”, dijo Antonella, muy emocinada.