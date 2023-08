Recuperó la casa que los inquilinos no le devolvían y a los 15 días se la usurparon

Una mujer aguarda el accionar de la Justicia tras denunciar en la Comisaría que le usurparon una vivienda que había recuperado tras casi un año de litigio porque los últimos inquilinos le habían dejado de pagar el alquiler y no se querían ir de la propiedad.

La casa está ubicada en Boulevard Moreno y calle 35. María Isabel Ramos la había alquilado por inmobiliaria, pero una vez vencido el contrato los inquilinos decidieron quedarse. Para que los desalojen, tuvo que contratar a un abogado e iniciar una causa en el fuero civil.

El 28 de julio logró que le restituyeran la casa. Dos semanas después, mientras iba a diario para hacer refacciones que necesitaba la vivienda para que la habite su hija, se la usurparon.

La vivienda objeto de la denuncia. Foto: La Opinión.

“El viernes llego y me encuentro con una bicicleta de un nene adelante de la puerta de entrada”, relató a La Opinión. “Vos no sos la dueña, no tenés papeles”, contó que le dijeron y se quejó: “Ahora tengo que empezar todo de vuelta para recuperar mi propiedad”.

“Me indigna que esto sea así”, dijo tras pasar cinco horas en la Comisaría para radicar la denuncia y recibir luego en Fiscalía la respuesta de que “tiene que esperar”.

Además, aseguró que la amenazaron con que si hacía denuncia la iban “a agarrar a los tiros” y exigió “justicia” porque, sostuvo, “es muy injusto que uno no sea dueño de tener una propiedad legalmente y venga uno de afuera como si nada”.