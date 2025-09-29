Una joven perdió un celular iPhone 11 en la intersección de las calles Bottaro y Albandea, y tras la difusión de un video logró recuperarlo.

Ocurrió este domingo por la tarde cuando la joven transitaba por la zona y el celular se le cayó en la vía pública. Momentos después, tras percatarse de la situación, volvió al lugar, pero el teléfono ya no estaba.

El momento en que la persona lo encontró quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Pidió las cámaras de seguridad del barrio y en las grabaciones se puede observar que una mujer que pasaba caminando por la zona, alrededor de las 19.00, lo levantó y se lo llevó.

La mujer y su hermana publicaron el hallazgo en redes sociales, tras lo que lograron conectarse para la restitución.

"Cuando mi hermana lo encontró, estaba apagado. Lo habían perdido con 4 por ciento de batería", señaló una de las mujeres que difundió que habían encontrado el celular.

Habían publicado fotos del iPhone en redes para hallar a su dueño.





