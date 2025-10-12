La policía, en conjunto con el Grupo Táctico Operativo, secuestró una motocicleta, sustraída en la ciudad de Baradero.

Personal policial fue alertado del hecho a través de un llamado al 911 y logró interceptar al motociclista en el acceso a Río Tala.

Al alertar la situación, el delincuente perdió el control del rodado y se dio a la fuga. La moto fue secuestrada y puesta a disposición de Fiscalía.

