Recuperaron una moto robada: la encontraron escondida entre los pastizales de un callejón
La policía halló en un pastizal de calle Aulí una Honda 125 Twister que había sido denunciada como robada en calle Chacabuco al 300. Sucedió este viernes por la noche.
En la noche de este viernes, personal policial recuperó una motocicleta Honda 125 Twister que había sido denunciada como robada por su propietario, un joven de 19 años.
El robo había ocurrido horas antes cuando el joven dejó el vehículo estacionado en calle Chacabuco al 300 y un delincuente se la llevó.
Tras tareas investigativas que incluyó patrullajes, relevamientos y el análisis de cámaras de seguridad, se logró localizar el vehículo oculto entre pastizales en el callejón Aulí.
La motocicleta fue secuestrada y posteriormente restituida a su propietario. En simultáneo las autoridades continuaron trabajando para identificar a los autores del delito, con intervención de la Unidad Funcional de Investigaciones Nº 7 de San Pedro.
