En la noche de este viernes, personal policial recuperó una motocicleta Honda 125 Twister que había sido denunciada como robada por su propietario, un joven de 19 años.

Ads

El robo había ocurrido horas antes cuando el joven dejó el vehículo estacionado en calle Chacabuco al 300 y un delincuente se la llevó.

Tras tareas investigativas que incluyó patrullajes, relevamientos y el análisis de cámaras de seguridad, se logró localizar el vehículo oculto entre pastizales en el callejón Aulí.

Ads

La motocicleta fue secuestrada y posteriormente restituida a su propietario. En simultáneo las autoridades continuaron trabajando para identificar a los autores del delito, con intervención de la Unidad Funcional de Investigaciones Nº 7 de San Pedro.

Puede interesarte

Ads