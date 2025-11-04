La policía recuperó una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo desde septiembre de este año, fecha en la que fue denunciada como robada por su propietario, un hombre de 35 años.

El hallazgo ocurrió durante un patrullaje de rutina en calle Balcarce al 1500, donde los efectivos interceptaron a un adolescente de 16 años que circulaba a bordo de la moto Gilera 110, y que resultó aprehendido.

Interviene la Fiscalía del Joven San Nicolás, que dispuso las actuaciones de rigor correspondientes para con el menor de edad y que el rodado quede a disposición del la Fiscalía local.

