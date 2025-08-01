Recuperaron una moto robada en Pueblo Doyle
Encontraron sólo el cuadro, sin motor ni otras piezas. La numeración coincide con una Guerrero 150 sustraída en una vivienda de esa localidad.
Personal policial del destacamento de Santa Lucía recuperó una motocicleta que había sido robada días atrás en Pueblo Doyle.
La policía halló en un callejón rural el cuadro de la moto, sin motor ni otras piezas, abandonado tras haber sido desarmada.
Constataron que la numeración coincidía con la Guerrero GC 150 Urban robada en una vivienda de Pueblo Doyle, cuya denuncia fue radicada por la propietaria, una joven de 26 años.
Bajo las órdenes de Fiscalía 11, que conduce Viviana Ramos, la policía cumplía una serie de diligencias en procura de dar con los autores del robo.
