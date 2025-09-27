Durante la jornada del viernes, la policía halló una motocicleta Gilera Smash abandonada, que había sido robada instantes previos.

El rodado, propiedad de un joven de 20 años, fue encontrado por personal policial en la intersección de La Laguna y Güemes.

El vehículo sustraído fue secuestrado y posteriormente restituido a su dueño y por la causa interviene la Unidad Fiscal n.° 11.

