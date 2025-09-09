Recuperaron una moto robada en la ciudad de Mercedes
La policía encontró el vehículo abandonado en Cruz Roja y Fray Cayetano Rodríguez. El robo había sido denunciado por su propietario el pasado viernes 5 de septiembre en esa ciudad bonaerense.
La policía recuperó una motocicleta 110 cc que tenía pedido de secuestro activo a requerimiento de la Fiscalía 10 de la ciudad de Mercedes desde el 5 de septiembre, momento en que fue denunciada como robada por su dueño.
No es la primera vez que aparece en San Pedro un vehículo robado en esa ciudad bonaerense, lo que llamó la atención de los investigadores.
El hallazgo del vehículo ocurrió este lunes por la noche en la intersección de las calles Cruz Roja y Fray Cayetano Rodríguez, donde los efectivos encontraron el vehículo abandonado y sin ninguna persona en cercanías.
La moto fue secuestrada y trasladada a depósito judicial a la espera de ser restituida a su dueño. Interviene la Fiscalía 7.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión