Recuperaron una moto que estaba abandonada en pastizales
El rodado fue hallado por personal policial, que constató que tenía un pedido de secuestro activo. Por la causa interviene la Fiscalía n.° 7.
Durante la mañana del viernes, personal policial halló una motocicleta que estaba abandonada dentro del Paseo Público 2.
El rodado, una Suzuki color negra, estaba oculto dentro de los pastizales y la policía procedió a secuestrarlo.
El personal constató que la motocicleta poseía pedido de secuestro activo. Por la causa interviene la Fiscalía n.° 7.
