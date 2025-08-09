Durante la mañana del viernes, personal policial halló una motocicleta que estaba abandonada dentro del Paseo Público 2.

El rodado, una Suzuki color negra, estaba oculto dentro de los pastizales y la policía procedió a secuestrarlo.

El personal constató que la motocicleta poseía pedido de secuestro activo. Por la causa interviene la Fiscalía n.° 7.

