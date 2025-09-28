El pasado viernes, se llevó a cabo un raudo proceso de investigación por parte del personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro, que permitió la localización de un rodado denunciado como robado.

Inmediatamente después de la denuncia formulada por su propietario, la policía recopiló información que facilitó la identificación del biciclo.

Ante la minuciosa tarea y la recolección de datos, se logró establecer la ubicación de una bicicleta tipo mountain bike, la cual había sido ocultada en las cercanías de calle Aulí y el Callejón Coronato.

Posteriormente, el rodado fue trasladado a la dependencia policial de Mitre al 1900. Durante el proceso de reconocimiento, el menor de 17 años, propietario del mismo, pudo certificar que el recuperado era efectivamente de su propiedad.

