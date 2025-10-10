El jueves en horas de la tarde, se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Manuel Iglesias al 1600 , en el marco de una investigación por un hecho de hurto denunciado días atrás por una joven de 20 años.

Durante el operativo, que se realizó en ausencia del principal sospechoso, se secuestró la bicicleta sustraída junto a otras dos bicicletas tipo mountain bike rodado 29, color negro, cuya procedencia no pudo ser justificada.

Recuperaron tres bicicletas, una de ellas perteneciente al joven que denunció un robo días atrás.

Además, se procedió a la aprehensión de una mujer de 37 añosque se encontraba en la casa y que en su poder se hallaron 16 envoltorios de cocaína y un trozo compacto de la misma sustancia, con un peso total de 24,8 gramos, además de dinero en efectivo.

En total, secuestraron 24,8 gramos de cocaína.

Interviene en la causa la Físcalía N°7, que dispuso la notificación de los cargos correspondientes, el secuestro de los elementos incautados y la permanencia de la aprehendida bajo custodia policial hasta su traslado a sede judicial.

