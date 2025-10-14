Recuperaron un celular robado por una menor de edad
El hecho ocurrió en Riobamba y Belgrano, donde una nena de 12 años sustrajo un celular del interior de un auto. Minutos después, fue interceptada en Mitre y Martín Fierro.
El lunes, Mitre y Martín Fierro, la policía procedió a la aprehensión de una menor de 12 años de edad que instantes antes había robado un celular de un auto.
El hurto se produjo en Riobamba y Belgrano y fue captado por cámaras de seguridad de un comercio de la zona, lo que permitió rastrear a la nena.
El personal actuante procedió al secuestro del iPhone robado y a la notificación del inicio de las actuaciones correspondientes.
La menor fue posteriormente entregada a su progenitora, por disposición de la Fiscalía del Joven en turno.
