El lunes, Mitre y Martín Fierro, la policía procedió a la aprehensión de una menor de 12 años de edad que instantes antes había robado un celular de un auto.

El hurto se produjo en Riobamba y Belgrano y fue captado por cámaras de seguridad de un comercio de la zona, lo que permitió rastrear a la nena.

El celular fue sustraído de un vehículo.

El personal actuante procedió al secuestro del iPhone robado y a la notificación del inicio de las actuaciones correspondientes.

La menor fue posteriormente entregada a su progenitora, por disposición de la Fiscalía del Joven en turno.

