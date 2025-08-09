Recuperaron el IPhone hallado en Bottaro y Lucio Mansilla
Este viernes por la tarde, encontraron un iPhone con la pantalla rota en la esquina de Bottaro y Lucio Mansilla. Finalmente, este sábado el dueño del celular se acercó a la redacción de La Opinión & Sin Galera para retirarlo.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión