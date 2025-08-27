Personal policial junto a efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) recuperaron una bicicleta rodado 26 que había sido robada momentos antes en calle Casella al 700. Sucedió este martes.

Los efectivos hallaron al rodado abandonado y escondido entre pastizales en la intersección de las calles Dávila y Mateo Sbert.

La bicicleta había sido sustraída afuera de un comercio, ubicado en calle Casella al 700, cuando la víctima la dejó sola en la vía pública.

En ese momento, el delincuente se acercó al lugar y se la llevó. El robo quedó registrado por cámaras de seguridad.

Tras el hallazgo, la policía secuestró el vehículo y lo trasladó a depósito judicial para posteriormente ser restituido a su dueño. Interviene la Fiscalía en turno.

