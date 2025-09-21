Dos jóvenes de 15 y 20 años fueron aprehendidos por personal policial en la intersección de las calles Güemes y Combate de Obligado, luego de haber sido sorprendidos con una motocicleta que había sido robada momentos antes.

El vehículo, una moto tipo 110 cc, había sido sustraído mientras se encontraba estacionado en calle Belgrano al 900. Según se informó, los sospechosos lograron encenderla utilizando un elemento similar a una ganzúa, que fue secuestrado durante el procedimiento.

La moto fue robada en Belgrano al 900.

El menor de los involucrados fue entregado a su madre, conforme a lo dispuesto por la Fiscalía del Joven de San Nicolás, que interviene en la causa. En tanto, el mayor permanece alojado en la Comisaría a disposición de la Justicia.

