Recuperaron una moto robada en calle Belgrano
El hecho ocurrió el sábado en Güemes y Combate de Obligado, donde un joven de 20 años y un menor de 15, fueron aprehendidos tras robar una moto en Belgrano al 900.
Dos jóvenes de 15 y 20 años fueron aprehendidos por personal policial en la intersección de las calles Güemes y Combate de Obligado, luego de haber sido sorprendidos con una motocicleta que había sido robada momentos antes.
El vehículo, una moto tipo 110 cc, había sido sustraído mientras se encontraba estacionado en calle Belgrano al 900. Según se informó, los sospechosos lograron encenderla utilizando un elemento similar a una ganzúa, que fue secuestrado durante el procedimiento.
El menor de los involucrados fue entregado a su madre, conforme a lo dispuesto por la Fiscalía del Joven de San Nicolás, que interviene en la causa. En tanto, el mayor permanece alojado en la Comisaría a disposición de la Justicia.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión