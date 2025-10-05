Durante la madrugada de este domingo, en el marco de las tareas de control preventivo que la policía local desarrolló junto a personal de UTOI, recuperaron una moto robada.

Ads

El conductor, un joven de 20 años, fue interceptado en la zona de Bottaro y Nieto de Torres. Carecía de documentación del rodado y los efectivos constataron que tenía pedido de secuestro.

La Honda Wave roja contaba con dos pedidos de secuestro activo, puesto que había sido denunciada como robada dos veces y había distintas causas penales en trámite, una en Fiscalía 11 y otra en la 7.

Ads

Puede interesarte

Ads