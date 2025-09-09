Recuperan una moto con pedido de secuestro activo desde 2020
El hecho ocurrió en la tarde del lunes. El conductor del rodado, un hombre de 25 años, fue notificado por encubrimiento ya que la moto tenía pedido de secuestro hace cinco años.
El lunes por la tarde, un joven de 25 años fue aprehendido cuando se desplazaba en una motocicleta de 70 cc en la zona de Cucit al 800.
Al verificar los datos del vehículo, se constató que registraba un pedido de secuestro activo desde el año 2020.
El conductor fue notificado de la formación de una causa por el delito de encubrimiento.
La Fiscalía n.° 7 intervino en el caso y dispuso que el aprehendido quede a disposición de la Justicia.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión