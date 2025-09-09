El lunes por la tarde, un joven de 25 años fue aprehendido cuando se desplazaba en una motocicleta de 70 cc en la zona de Cucit al 800.

Ads

Al verificar los datos del vehículo, se constató que registraba un pedido de secuestro activo desde el año 2020.

El conductor fue notificado de la formación de una causa por el delito de encubrimiento.

Ads

La Fiscalía n.° 7 intervino en el caso y dispuso que el aprehendido quede a disposición de la Justicia.

Puede interesarte

Ads